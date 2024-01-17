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Около 600 каратистов примут участие в международном турнире в Баку

Каратэ
Новости
17 Января 2024 14:11
Около 600 каратистов примут участие в международном турнире в Баку

В Баку пройдет международный турнир по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, в столице при поддержке Министерства молодежи и спорта, совместной организации Клуба каратэ «Арпачай» и Федерации каратэ Азербайджана (AKF) будут организованы IX открытые соревнования по Арпачаю.

Около 600 каратистов из 10 стран сразятся в турнире, посвященном памяти шехидов 20 января.

По словам президента «Арпачая», заслуженного тренера Явера Гусейнова, подготовка к соревнованиям, которые пройдут 20-21 января в Бакинском Дворце спорта, идет полным ходом: «В соревнованиях принимают участие спортсмены разных восзрастных категорий - дети, подростки, юноши и девушки. Взрослые и ветераны будут соревноваться во всех категориях ката и кумитэ. В рамках турнира будет организована акция по сдаче крови».

Отметим, что церемония открытия соревнований состоится 20 января в 16:00 в Бакинском Дворце спорта.

İdman.biz

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