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Победитель Евроигр завершит год на шестом месте в рейтинге

Каратэ
Новости
28 Декабря 2023 16:37
Победитель Евроигр завершит год на шестом месте в рейтинге

Победитель Евроигр Турал Агаларзаде (67 кг) завершает год на шестом месте в рейтинге Всемирной Федерации каратэ.

Как сообщает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана укрепился в Топ-6, а лидером веса является француз Стивен Да Коста.

Агаларзаде является единственным нашим представителем в мужском кумите, находящимся в первой десятке. Другие каратисты сборной занимают позиции за ее пределами. Так, Фарид Савадов и Аминага Гулиев (оба 60 кг) находятся на 14-й и 16-й строчках соответственно, Тургут Гасанов (84 кг) идет 25-м, а Асиман Гурбанлы (+84 кг) – 22-м.

В женском кумите рейтинг по-прежнему возглавляет трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), опережающая свою соперницу по последнему финалу мундиаля Елену Гуиричи из Швейцарии.

На 17-м месте расположилась Мадина Садыхова (55 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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