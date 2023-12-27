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Победитель Евроигр: "Для меня этот год стал самым удачным в карьере"

Каратэ
Интервью
27 Декабря 2023 13:50
Победитель Евроигр: "Для меня этот год стал самым удачным в карьере"

«Этот год оказался самым удачным в моей карьере».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский каратист Турал Агаларзаде, принявший участие в мероприятии Министерства молодежи и спорта, посвященным итогам сезона.

Победитель Евроигр отметил, что такого насыщенного периода у него еще не было. «Я завоевал бронзу премьер-лиги в Каире, затем вошел в тройку на чемпионате Европы в Гвадалахаре, после чего одержал победу на Евроиграх. Ощущения просто незабываемые, рад как все сложилось», - подчеркнул Агаларзаде.

Он добавил, что команда уже начала подготовку к новому сезону. «Первый рейтинговый турнир состоится в январе, поэтому тренировки идут полным ходом. Надеюсь, что наступающий год получится не менее успешным», - заключил каратист.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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