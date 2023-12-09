Обладатель 9-го черного пояса Хитоши Касуя проводит семинар в Баку - ФОТО

Под руководством всемирно известного мастера каратэ Хитоши Касуя, прибывшего в нашу страну по приглашению президента Федерации каратэ Азербайджана (ФКА) Ульви Гулиева, в Баку состоялся семинар.

İdman.biz сообщает, что в 31-м общереспубликанском техническом семинаре приняли участие более 100 спортсменов из различных федераций и клубов.

В мероприятии приняли участие вице-президент ФКА Рахман Хатамов, генеральный секретарь Габиль Саядов, член совета директоров федерации Ахмет Эфенди, главный тренер юношеской и юниорской сборной Анар Аллахвердиев и другие.

В ходе семинара обладатель черного пояса 9 дана Хитоши Касуя, рассказавший об изменениях в современном каратэ, продемонстрировал свои практические знания по конкретным приемам.

Отметим, что помимо семинара, завтра знаменитый мастер каратэ будет принимать экзамен на черный пояс у местных спортсменов.

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