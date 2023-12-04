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Зелим Коцоев: "Я давно мечтал выиграть медаль в Японии"

Дзюдо
Интервью
4 Декабря 2023 13:05
Зелим Коцоев: "Я давно мечтал выиграть медаль в Японии"

«Я давно мечтал завоевать медаль именно на «Большом шлеме» в Японии».

Об этом İdman.biz заявил бронзовый призер заключительного рейтингового турнира года по дзюдо Зелим Коцоев (100 кг).

Чемпион Европы отметил, что награда из Токио займет особое место в его коллекции: «За эти годы моя медальная копилка существенно пополнилась, но в Японии отличиться никак не удавалось. И вот, наконец, в конце года на последнем турнире сезона все сложилось. Поэтому после схватки я оказался очень эмоционален - были и чувства радости и где-то даже немного грусти от того, как долго я к этому шел».

В Токио Коцоев провел пять схваток и признался, что турнир для нег получился тяжелым. «День получился тяжелым. «Большому шлему» предшествовали двухнедельные сборы в Японии, где мы работали по полной. Готовились не столько непосредственно соревнованию, сколько в целом. Поэтому конкретного плана на турнир не было, все зависело от того, как пойдет борьба. Где-то и усталость на выступлении сказалась», - рассказал Зелим.

Говоря о причинах поражения в четвертьфинале от Матвея Каниковского (Нейтральный статус), Коцоев отметил, что ему не хватило свежести. «До этого я провел тяжелую схватку с бразильцем Леонардо Гонсалвешом и не успел восстановиться. Поэтому встреча прошла для меня тяжело. А Каниковский был в очень хорошей форме», - подчеркнул азербайджанский дзюдоист.

Отметим, что в схватке за бронзовую награду Коцоев выиграл у итальянца Дженнаро Пирелли.

Для Зелима эта медаль стала шестой в сезоне. Год он начал с бронзы на «Большом шлеме» в Париже, затем одержал победу на аналогичном турнире в Тель-Авиве, после чего вошел в тройку на чемпионате мира в Дохе. Далее Коцоев стал третьим на «Большом шлеме» в Баку, выиграл титул чемпиона Европы и завоевал бронзу в Токио.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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