Азербайджанский тайфун на токийском татами

Команда Азербайджана поставила эффектную точку в заключительном турнире Мирового тура дзюдо. «Большой шлем» в Токио принес одну золотую и две бронзовые награды – результат, который ранее был недосягаем для сборной на соревнованиях в Японии. Так что коллектив обновил историю своих достижений, а также обозначил олимпийские перспективы.

Как передает İdman.biz, трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) совершил в Токио настоящий прорыв. Победить в Японии, да еще обыграть в финале хозяина татами Соичи Хашимото, дорогого стоит. Именно поэтому после финала наш спортсмен не мог скрыть эмоций – он вышел на новый этап карьеры и набрал потрясающую форму, радуя болельщиков своим выступлением. Складывается такое впечатление, что Хидаят борется с запасом, ведь даже проигрывая Махмадбеку Махмдбекову в первом круге он оставался хладнокровным и изменил ход схватки в свою пользу.

Можно сказать, что в Токио Хидаят прошел дорогой реваншей, выиграв в полуфинале у Мануэля Ламбардо. Ранее он уступал итальянцу трижды подряд, включая два чемпионата мира. Зато теперь эффектно выиграл иппоном, а в финале наконец-то размочил счет в противостоянии с Хашимото. До того соперники встречались семь раз и неизменно побеждал японец, но в Японии Гейдаров был неудержим, бросив экс-чемпиона мира в дополнительное время.

Гейдарова после схватки переполняли эмоции и эта была не только радость победы. Ведь сборная Японии, определившая состав в некоторых категориях на Олимпиаду, в весе до 73 кг сделала ставку на Хашитомо. И азербайджанский дзюдоист смог в преддверии Игр выиграть у своеого прямого конкурента, получив некоторое психологическое преимущество перед Парижем.

Еще одно азербайджано-японское противостояние пришлось на категорию до 81 кг, где Зелим Цкаев противостоял олимпийскому чемпиону Таканори Нагасе на стадии 1/8 финала. Встреча завершилась в пользу нашего спортсмена в дополнительное время, что позволило ему в дальнейшем взойти на пьедестал. А заодно доказать, что в своем весе он становится серьезной величиной.

Действительно, ход последних турниров показывает, что Цкаев добился серьезного прогресса. После победы на «Большом шлеме» в Баку он стал выступать еще более уверенно, добившись значимого результата в Токио, где в первой же схватке одолел опасного итальянца Антонио Эспозито. В четвертьфинале Зелим уступил будущему победителю Жун-Вон Ли из Южной Кореи, но реализовал шанс на бронзу. В утешительном блоке он выиграл у молдованина Михаила Латицева, а в малом финале – у таджика Сомона Махмадбекова, примерив медаль.

Задачу-минимум выполнил чемпион Европы Зелим Коцоев (100 кг), примеривший бронзу. В четверьфинале он уступил Матвею Каниковскому (Нейтральный статус), которому в сентябре проиграл на «Большом шлеме» в Баку, но затем взял реванш в Монпелье. В Токио соперник внов вышел вперед по личным встречам и наверняка тренерский штаб нашей сборной возьмет эту ситуации на заметку. Но шанса на медаль Коцоев не упустил, выиграв в утешении у канадца Шади Эльханаса, а в малом финале – у Дженнаро Пирелли из Италии. Для Коцоева эта медаль также имеет значение – первая, добытая на японской земле.

Три медали в Токио – результат замечательный, но команда могла рассчитывать и на большее. В щаге от пьедестала отстановился Балабей Агаев (60 кг), уступивший во встрече за бронзу Айюбу Блиеву В то же время, в первых же схватках проиграли Саид Моллаи (81 кг) и Яшар Наджафов (66 кг), зато ярко проявил себя победитель первенства Европы среди молодежи Низами Имранов (60 кг), выигравший на своем первом большом турнире в элите две встречи.

Четвертое место в общем зачете японского турнира – безусловный показатель. И наверняка вояж в Токио доставил обширную пищу для размышлений тренерам сборной в преддверии олимпийского года.

Заки Фейзуллаев

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