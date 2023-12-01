Оргкомитет "Большого шлема" в Токио представил медали - ФОТО

Завтра в Токио начнется турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, перед его началом Оргкомитет представил медали соревнования. Они выполнены в форме ромба и на них изображен иероглиф дзюдо.

Вместе с тем, арена «Токио Метрополитан Гимназиум», где пройдет турнир, уже готова принять участников.

Отметим, что команда Азербайджана выставила на заключительный старт года в Мировом туре дзюдо 14 спортсменов. В Токио поборются Балабей Агаев, Низами Имранов (оба 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Сайед Моллае, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Рамазан Ахмедов (оба +100 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz