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Жребий брошен. Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
1 Декабря 2023 09:53
Жребий брошен. Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

В Токио состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» по дзюдо, начинающегося завтра в столице Японии.

Как сообщает İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена на последнем рейтинговом соревновании сезона 14-ю спортсменами, узнавшими своих соперников по первым схваткам.

Балабей Агаев (60 кг) – Ариэль Шульман (Израиль)
Низами Имранов (60 кг) – Юнес Саддики (Марокко)
Яшар Наджафов (66 кг) – победитель пары Ари Берлинер (США) – Хаким Агамамедов (Турменистан)
Кямран Сулейманов (66 кг) – Нурали Эмомали (Таджикистан)
Хидаят Гейдаров (73 кг) – победитель пары Кестутис Виткаускас (Литва) – Махмадбек Махмадбеков (Нейтральный статус)
Рашид Мамедалиев (73 кг) – Элиот Преве (Франция)
Саид Моллаи (81 кг) – победитель пары Брайт Маддалони (Италия) – Давид Карапетян (Нейтральный статус)
Зелим Цкаев (81 кг) – Антонио Эспозито (Италия)
Мурад Фатиев (90 кг) – Рафаэль Македо (Бразилия)
Вугар Талыбов (90 кг) – Санширо Мурао (Япония)
Зелим Коцоев (100 кг) – Натаниэль Киве (США)
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Галымжан Крикбай (Казахстан)
Рамазан Ахмедов (+100 кг) – Евгений Бальевский (Украина)
Ачелья Топрак (57 кг) – Ксения Галицкая (Нейтральный статус)

Турнир состоится 2-3 декабря.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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