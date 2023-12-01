Жребий брошен. Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

В Токио состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» по дзюдо, начинающегося завтра в столице Японии.

Как сообщает İdman.biz, команда Азербайджана будет представлена на последнем рейтинговом соревновании сезона 14-ю спортсменами, узнавшими своих соперников по первым схваткам.

Балабей Агаев (60 кг) – Ариэль Шульман (Израиль)

Низами Имранов (60 кг) – Юнес Саддики (Марокко)

Яшар Наджафов (66 кг) – победитель пары Ари Берлинер (США) – Хаким Агамамедов (Турменистан)

Кямран Сулейманов (66 кг) – Нурали Эмомали (Таджикистан)

Хидаят Гейдаров (73 кг) – победитель пары Кестутис Виткаускас (Литва) – Махмадбек Махмадбеков (Нейтральный статус)

Рашид Мамедалиев (73 кг) – Элиот Преве (Франция)

Саид Моллаи (81 кг) – победитель пары Брайт Маддалони (Италия) – Давид Карапетян (Нейтральный статус)

Зелим Цкаев (81 кг) – Антонио Эспозито (Италия)

Мурад Фатиев (90 кг) – Рафаэль Македо (Бразилия)

Вугар Талыбов (90 кг) – Санширо Мурао (Япония)

Зелим Коцоев (100 кг) – Натаниэль Киве (США)

Ушанги Кокаури (+100 кг) – Галымжан Крикбай (Казахстан)

Рамазан Ахмедов (+100 кг) – Евгений Бальевский (Украина)

Ачелья Топрак (57 кг) – Ксения Галицкая (Нейтральный статус)

Турнир состоится 2-3 декабря.

Ниджат Закиев

İdman.biz