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Хидаят Гейдаров: "С нетерпением жду момента, когда вернусь сильнее"

Дзюдо
Новости
23 Апреля 2025 13:17
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Хидаят Гейдаров: "С нетерпением жду момента, когда вернусь сильнее"

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров прокомментировал свое исключение из состава на чемпионате Европы.

İdman.biz сообщает, что в связи с этим он сделал публикацию в своем аккаунте в социальных сетях.

Гейдаров не скрыл своего разочарования от того, что не смог принять участие в соревновании:

«Дорогие поклонники дзюдо, из-за болезни я не смогу принять участие в чемпионате Европы, который стартует сегодня в Черногории. Я сожалею, что упустил возможность снова встретиться с вами. С нетерпением жду момента, когда полностью выздоровею и в скором времени вернусь на татами сильнее. Я благодарю каждого из вас за поддержку».

Отметим, что Хидаят был исключен из состава сборной Азербайджана, которая будет выступать на чемпионате Европы, из-за болезни. Его заменил Рашид Мамедалиев (73 кг).

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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