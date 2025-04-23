Хидаят Гейдаров: "С нетерпением жду момента, когда вернусь сильнее"

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров прокомментировал свое исключение из состава на чемпионате Европы.

İdman.biz сообщает, что в связи с этим он сделал публикацию в своем аккаунте в социальных сетях.

Гейдаров не скрыл своего разочарования от того, что не смог принять участие в соревновании:

«Дорогие поклонники дзюдо, из-за болезни я не смогу принять участие в чемпионате Европы, который стартует сегодня в Черногории. Я сожалею, что упустил возможность снова встретиться с вами. С нетерпением жду момента, когда полностью выздоровею и в скором времени вернусь на татами сильнее. Я благодарю каждого из вас за поддержку».

Отметим, что Хидаят был исключен из состава сборной Азербайджана, которая будет выступать на чемпионате Европы, из-за болезни. Его заменил Рашид Мамедалиев (73 кг).

Айтадж Сахяд

İdman.biz