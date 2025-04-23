Сборная Азербайджана по дзюдо ждет нового жребия на ЧЕ – прежний аннулирован

На предстоящем чемпионате Европы по дзюдо в Черногории будет проведена повторная жеребьевка среди смешанных команд.

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Причиной стало несоблюдение регламента турнира: из предусмотренных восьми команд в жеребьевке участвовали лишь четыре.

Обновленная процедура жеребьевки состоится завтра — в перерыве перед финальными схватками.

Ранее, согласно первоначальному распределению, сборная Азербайджана должна была встретиться с командой Италии.

İdman.biz