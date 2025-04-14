14 Апреля 2025
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Новая кампания от ACF - ФОТО

Дзюдо
Новости
14 Апреля 2025 14:11
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Новая кампания от ACF - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) при спонсорстве AS Holdings запустила новый социальный проект под названием «Страх льва» ради здорового будущего.

Как сообщает İdman.biz, в рамках проекта ACF впервые провел образовательные сессии в средней школе № 2 имени Ахмеда Джавада, средней школе № 16 имени Мирзы Шафи Вазеха, средней школе № 22 имени Мухаммеда Физули, средней школе № 38 имени Н. Гусейнова и в Учебном центре дзюдо города Гянджи.

На занятиях детям рассказывали о вреде сахара с помощью интерактивного обучения, экспериментов, игр и презентаций.

В рамках акции дети имели возможность посещать бесплатные занятия по дзюдо в течение месяца. Кроме того, участникам были вручены образовательные и мотивирующие подарки, сертификаты и специальные купоны.

Отметим, что данная инициатива направлена ​​не только на борьбу с вредом сахара, но и на формирование у детей долгосрочных привычек, связанных с любовью к спорту и здоровому образу жизни.

Основная цель кампании - пропаганда здорового образа жизни, повышение осведомленности о вреде сахара, освещение проблем, связанных с чрезмерным потреблением сахара детьми, увеличение информации в этой области, а также привитие детям здоровых привычек в увлекательной и творческой форме.

Наблюдения, проведенные в последние годы, показывают, что количество сахара в ежедневном рационе детей превышает норму. Это приводит к серьезным осложнениям, таким как физическая слабость, кариес зубов, проблемы с концентрацией внимания и ожирение. Многие родители и дети не знают об этих рисках.

Проект охватит не только Баку, но и регионы. Для получения более подробной информации о проекте вы можете позвонить на горячую линию ACF по телефону 8558.

İdman.biz

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