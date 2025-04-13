Азербайджанские дзюдоисты отличились на Кубке Европы - ФОТО

В столице Грузии Тбилиси стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований пятеро представителей Азербайджана поднялись на пьедестал почёта.

Среди девушек в весовой категории до 48 кг серебряную медаль завоевала Нәрмин Агамирзада, а Лейла Алекперова в той же категории стала третьей. Также бронзу в весе до 44 кг выиграла Хадиджа Абдуллаева.

В мужской части турнира бронзовые награды получили Рза Халилли (до 50 кг) и Зейд Аляскеров (до 60 кг).

Отметим, что в Кубке Европы принимают участие 340 дзюдоистов из 15 стран.

İdman.biz