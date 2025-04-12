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Гимназиада: еще три медали у азербайджанских дзюдоистов – ФОТО

Дзюдо
Новости
12 Апреля 2025 19:16
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Гимназиада: еще три медали у азербайджанских дзюдоистов – ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на Гимназиаде, завоевав в общей сложности семь медалей: три золотые и четыре бронзовые.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Сербии, в заключительный день соревнований по дзюдо азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали, две из которых в мужском зачёте, а одну — в женском.

Фуад Рагимли (38 кг) победил соперников из Бразилии, Сербии и Украины, завоевав золотую медаль.

Фарид Рзазаде (42 кг), одержав три победы над представителями Тайваня, Бразилии и Украины, также стал чемпионом.

Тюркан Мамедли (63 кг) в полуфинале уступила сербской дзюдоистке Данице Стоянович, но в поединке за бронзу одолела Уянгу Нандинцецег из Монголии.

Таким образом, команда Азербайджана завершила соревнования с общим результатом: три золотые и четыре бронзовые медали.

İdman.biz

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