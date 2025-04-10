Азербайджанские дзюдоисты отправились на зарубежный сбор в Чехию — ФОТО

Юношеские сборные Азербайджана по дзюдо продолжают активную подготовку к предстоящим международным стартам. На этот раз спортсмены отправились на учебно-тренировочный сбор в чешский город Теплице.

Как сообщает İdman.biz, сбор проводится под эгидой Европейского союза дзюдо и направлен на подготовку к этапам Кубка Европы среди юношей и девушек.

Мужскую юношескую сборную Азербайджана возглавили главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шыхализаде. За подготовку женской команды отвечают главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Эмрах Ахмедов.

Отметим, что этапы Кубка Европы среди юношей пройдут 12-13 апреля в Тбилиси (Грузия) и 3-4 мая в азербайджанском городе Губа.

İdman.biz