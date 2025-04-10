10 Апреля 2025
RU

Федерация дзюдо запускает соревнования лиг

Дзюдо
Новости
10 Апреля 2025 10:44
19
Федерация дзюдо запускает соревнования лиг

Федерация дзюдо запускает новый проект.

Как передает İdman.biz, речь идет о соревнованиях различных лиг дзюдо. Спортивный директор национальной Федерации Кямран Талыбов рассказал о том, что основной целью создания лиг дзюдо является выявление новых перспективных спортсменов, создание здоровой конкуренции между местными спортивными организациями дзюдо, оказание финансовой поддержки спортсменам и тренерам, а также улучшение инфраструктуры клубов.

Набранные очки в лигах дзюдо также станут одним из важнейших критериев при определении состава сборных различных возрастов.
Составы будут определяться не только по итогам чемпионата страны, но и по рейтинговым очкам дзюдоистов, набранных во внутренних соревнованиях, проводимых в течение года, а также в этих лигах. Это не только будет стимулировать спортсменов к активному участию во внутренних соревнованиях, но и сделает отбор более объективным.

Было отмечено, что лиги дзюдо будут проводиться в трех возрастных группах. В старших лигах будут участвовать только дзюдоисты-мужчины, а в лигах U-17 и U-14 будут участвовать как дзюдоисты, так и дзюдоистки. Соревнования лиги будут иметь открытый статус, и все дзюдоисты, соответствующие условиям, смогут участвовать в лигах. Планируется провести три соревнования в старшей лиге и четыре в лигах U-17 и U-14. Спортсменам будут начисляться рейтинговые очки на основе их результатов в соревнованиях Лиги. Эти рейтинговые баллы, в свою очередь, сформируют рейтинги тренеров и клубов. Призовые будут вручены непосредственно дзюдоистам и их тренерам, занявшим высокие места в итоговом рейтинге.

Клубы не будут получать денежные призы. Средства будут потрачены на различные направления, поддерживающие развитие дзюдо в этих клубах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Первые соревнования лиг дзюдо пройдут в Баку
11:31
Дзюдо

Первые соревнования лиг дзюдо пройдут в Баку

19-20 апреля состоится лига U-14, а в последующие два дня лига U-17
Чемпион Европы выступит на "Большом шлеме"
9 Апреля 20:37
Дзюдо

Чемпион Европы выступит на "Большом шлеме"

В предварительный состав вошло восемь спортсменов
"Молодежка" проводит сборы в Польше
9 Апреля 16:56
Дзюдо

"Молодежка" проводит сборы в Польше

По завершении Кубка Европы коллектив остался на трехдневные сборы
Дзюдоистки отправятся в Италию
9 Апреля 13:17
Дзюдо

Дзюдоистки отправятся в Италию

В состав вошли семь спортсменок
Сборы в Венгрии перед чемпионатом Европы - ФОТО
9 Апреля 09:09
Дзюдо

Сборы в Венгрии перед чемпионатом Европы - ФОТО

Они проходят на олимпийской базе в городе Тата под эгидой Европейского Союза дзюдо (EJU)
Пьедестальный парад: 24 медали европейского уик-энда от азербайджанских дзюдоистов
8 Апреля 16:08
Дзюдо

Пьедестальный парад: 24 медали европейского уик-энда от азербайджанских дзюдоистов

В общей сложности три выезда принесли нашим спортсменам восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут