Гейдарову и Коцоеву вручены памятные награды Европейского Союза дзюдо - ФОТО

В олимпийском комплексе венгерской Таты состоялось церемония открытия лагеря Европейского дзюдо (EJU), в котором принимает участие и команда Азербайджана.

Как передает İdman.biz, президент организации Ласло Тот во вступительной речи подчеркнул важность этого лагеря в подготовке не только к чемпионату Европы, но и к чемпионату мира, который пройдет в начале июня в Будапеште. Он также отметил начало нового олимпийского цикла, отмечающего старт пути к Лос-Анджелесу-2028.

Также прошло чествование олимпийских чемпионов и призеров Парижа. Поскольку многие из них сейчас находятся в Тате, в знак признания от имени EJU они получили специальную памятную табличку.

Ее из рук Тота получили и олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

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