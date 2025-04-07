Сборы в Венгрии начинаются

Команда Азербайджана по дзюдо приступает к очередному этапу подготовки к чемпионату Европы, который начнется 23 апреля в Подгорице (Черногория).
Как сообщает İdman.biz, после сборов в Баку, где наши спортсмены тренировались вместе с коллективами Италии и Казахстана, они отправились в Венгрию. С сегодняшнего дня в городе Тата будет разбит тренировочный лагерь под эгидой Европейского Союза дзюдо.
На протяжении недели команда проведет сборы, которые будут включать и контрольные спарринги с зарубежными коллегами.
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