7 Апреля 2025
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Сборы в Венгрии начинаются

Дзюдо
Новости
7 Апреля 2025 15:59
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Сборы в Венгрии начинаются

Команда Азербайджана по дзюдо приступает к очередному этапу подготовки к чемпионату Европы, который начнется 23 апреля в Подгорице (Черногория).

Как сообщает İdman.biz, после сборов в Баку, где наши спортсмены тренировались вместе с коллективами Италии и Казахстана, они отправились в Венгрию. С сегодняшнего дня в городе Тата будет разбит тренировочный лагерь под эгидой Европейского Союза дзюдо.

На протяжении недели команда проведет сборы, которые будут включать и контрольные спарринги с зарубежными коллегами.

İdman.biz

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