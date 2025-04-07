Азербайджан выиграл Кубок Европы - ФОТО

В городе Дубровник (Хорватия) завершился Кубок Европы среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, второй день соревнований оказался успешным для национальной команды Азербайджана. Наши дзюдоисты завоевали три золотые, два серебряные и одну бронзовую медаль.

В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 90 кг Мурад Фатиев в финале одержал победу над серебряным призером Олимпийских игр в Токио Эдуардом Триппелем (Германия) и стал чемпионом. В этой же категории бронзовую медаль завоевал Вугар Талибов.

Еще один наш дзюдоист, Керим Аллахвердиев, в весовой категории до 81 кг завоевал серебряную медаль.

В женской части соревнований в весе до 52 кг состоялся азербайджанский финал. Айдан Велиева заняла первое место, а Гюльтач Мамедалиева — второе.

В весовой категории до 57 кг Фидан Ализада выиграла все свои четыре встречи и принесла в копилку сборной еще одну золотую медаль.

В первый день соревнований Камран Сулейманов (-73 кг) и Нармин Амирли (-78 кг) заняли третье место.

Стоит отметить, что в общем зачете команда Азербайджана, завоевав три золотые, два серебряные и три бронзовые медали, заняла первое место среди 39 стран на Кубке Европы.

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