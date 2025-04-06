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Хидаят Гейдаров показал, какой подарок ему подарила супруга — ВИДЕО

Дзюдо
Новости
6 Апреля 2025 18:14
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Хидаят Гейдаров показал, какой подарок ему подарила супруга — ВИДЕО

По признанию спортсмена, до настоящего времени это самый ценный подарок в его жизни.

Олимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров получил самый ценный подарок в своей жизни.

Как передает İdman.biz, об этом титулованный дзюдоист сообщил в соцсетях.

Супруга Хидаята Гейдарова подарила спортсмену часы знаменитого бренда Rolex.

«До настоящего времени это самый ценный подарок в моей жизни», — написал Гейдаров в соцсетях.

Напомним, что на днях азербайджанский дзюдоист пышно отметил свой день рождения в одном из местных ресторанов. Титулованного спортсмена поздравили родные и друзья.

С момента завершения Олимпийских игр 2024 года в Париже, где Гейдаров завоевал золотую медаль, он еще не выступал ни на одном международном турнире.

İdman.biz

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