Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы – ФОТО

В Теплице (Чехия) стартовал Кубок Европы среди юниоров по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала семь медалей.

В соревнованиях среди юношей лучший результат показал Расул Ализаде (до 55 кг), который, победив всех своих соперников, занял высшую ступень пьедестала. Еще трое наших дзюдоистов — Анар Гулиев (до 50 кг) завоевал бронзу, Роял Гаибов (до 60 кг) и Али Гумбетов (до 66 кг) также финишировали с бронзовыми медалями.

В соревнованиях среди девушек Нармин Агамирзезаде (до 48 кг) завоевала золотую медаль. Гюльшан Гусейнова (до 44 кг), уступившая в финале, получила серебро, а Мадина Гусейнова (до 40 кг) завоевала бронзу.

Отметим, что турнир, в котором участвуют 857 спортсменов из 38 стран, завершится завтра.

Азербайджан представляет 33 дзюдоиста (17 юношей и 16 девушек) в 16 весовых категориях.

İdman.biz