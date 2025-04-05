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Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы

Дзюдо
Новости
5 Апреля 2025 21:55
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Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы

Сегодня в Познани (Польша) стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо среди молодежи до 20 лет.

В первом дне турнира Азербайджан представляет шесть дзюдоистов: Нихад Мамишов и Фарид Гараев (60 кг), Магомед Мусаев и Эмин Беюккишиев (66 кг), Абиль Юсубов и Мехти Джафаров (73 кг).

Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира Фарид Гараев (60 кг) и Магомед Мусаев (66 кг) стали обладателями золотых медалей, а Нихад Мамишов (60 кг) и Абиль Юсубов (73) завоевали бронзовые медали.

Всего в турнире участвуют 412 дзюдоистов из 23 стран.

İdman.biz

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