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Азербайджан на Гимназиаде представят 18 дзюдоистов

Дзюдо
Новости
5 Апреля 2025 12:33
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Азербайджан на Гимназиаде представят 18 дзюдоистов

Стали известны имена азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в спортивных играх Гимназиады ISF U-15.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

Соревнования по дзюдо на Играх пройдут в городе Лучани. Победители определятся 11-12 апреля.

Азербайджан представят 18 дзюдоистов (9 юношей, 9 девушек) в 18 весовых категориях. В числе рефери на Гимназиаде будет судья международной категории «B» Федерации дзюдо Азербайджана Бахрийя Гусейнова.

В соревнованиях девушек примут участие Фатимейизахра Мамедзаде (36 кг), Наргиз Мамедова (40 кг), Ягмур Абдуллаева (44 кг), Шовкет Керимова (48 кг), Сунай Меджидова (52 кг), Малейка Асадова (57 кг), Тюркан Мамедли (63 кг), Рагима Исмиалиева (70 кг) и Хадиджа Гулузаде. (+70 кг).

В соревнованиях юношей на татами выйдут Фуад Рагимли (38 кг), Фарид Рзазаде (42 кг), Агиль Нагиев (46 кг), Рахим Алиев (50 кг), Нуру Садыгзаде (55 кг), Агшин Байрамов (60 кг), Давуд Байрамов (66 кг), Мехди Магомедали (73 кг), Джамал Буньятов (+73 кг).

İdman.biz

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