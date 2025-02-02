Определились победители в семи весовых категориях - ФОТО

Первого февраля стартовал национальный чемпионат по дзюдо среди юношей до 21 года.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований за медали боролись 110 дзюдоистов в семи весовых категориях.

Победители определились в весовых категориях 60 кг, 73 кг и +100 кг среди юношей и в весовых категориях 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг среди девушек.

Призеры первого дня:

Юноши

60 кг

1. Нихад Мамишов (СК "Нефтчи")

2. Фарид Гараев (УГИШМ № 1 г. Гянджа)

3. Мирхалиг Искендеров (СК "Нефтчи")

3. Айхан Мирзазаде (Спортивно-оздоровительный комплекс МЧС)

73 кг

1. Мехди Джафаров (Клуб дзюдо 2012)

2. Фаган Мамедли (Клуб дзюдо 2012)

3. Абиль Юсубов (СК "Атилла")

3. Нихад Яхьяев (СК "Фарид Сумгайыт")

+100 кг

1. Рамазан Ахмадов (СК "Канокан-ТТ")

2. Эльдар Алиев (СК "Атилла")

3. Агшин Магеррамов (Спортивно-оздоровительный комплекс МЧС)

3. Рауф Ядигарлы (СК "Хедеф")

Девушки

63 кг

1. Нильгюн Рзаева (УГИМ № 10 г.Баку)

2. Камилла Тохолиева (Загатальский УГИМ)

3. Зейнаб Шарбатова (Нафталан)

3. Лейла Атаева (Клуб дзюдо 2012)

70 кг

1. Парвана Абдуллаева (Евлах)

2. Сакина Бахшиева (СК "Фарид Сумгайыт")

3. Айнур Гасанова (Мингячевирский УГИМ)

78 кг

1. Асмар Алиева (СК «Нефтчи»)

2. Гюлай Сулейманова ("Сумгайыт")

+78 кг

1. Зейнабханым Асадова (СО "Мехсул")

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