Каким будет возвращение в Париж?

Париж открывает сезон в мировом дзюдо. Сегодня в столице Франции начинается турнир «Большого шлема», который неофициально называется малым чемпионатом мира. И ряд участников Олимпиады вновь будут бороться в привычной локации за медали первого старта года.

Как передает İdman.biz, для команды Азербайджана выезд в Париж носит больше тестовый характер. Так как сборная готовится с дальним прицелом, а многие в начале сезона еще далеки от лучших кондиций. К тому же дзюдоисты держат в уме и домашний «Большой шлем» через две недели.

Впрочем, во Франции можно ожидать приятных сюрпризов, учитывая наличие как опытных атлетов в составе, так и недавних дебютантов международной арены. Например, Гусейн Аллахьяров (60 кг) в прошлом году выиграл чемпионат Европы U-23, стал чемпионом страны и теперь дебютирует в Париже. Будет интересно посмотреть и на медалистов «Большого шлема» Рашида Мамедалиева (73 кг), Омара Раджабли (81 кг), набравших опыт выступлений в элите.

Единственным из нынешнего состава, кто боролся на Олимпиаде в Париже, будет Ушанги Кокаури (+100 кг). Он дважды поднимался на пьедестал во Франции, имея в активе серебро и бронзу. К слову, в прошлом году на этом турнире наша команда завоевала два серебра усилиями Зелима Цкаева (81 кг) и Эльджана Гаджиева (90 кг). Последний восстанавливается после травмы, а Зелима можно будет увидеть на «Большом шлеме» в Баку.

Безусловно, главными фаворитами Парижа будут хозяева татами, традиционно сильно выступающие дома. А самой массовой будет категория до 73 кг - 35 участников. Наиболее высокий рейтинг среди участников у бельгийца Маттиаса Кассе (81 кг).

Всего в Париже будут бороться 298 дзюдоистов из пятидесяти стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz