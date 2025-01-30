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Олимпийский герой Молдовы выступит в Баку

Дзюдо
Новости
30 Января 2025 09:33
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Олимпийский герой Молдовы выступит в Баку

Бронзовый призер Олимпиады Денис Виеру возглавит состав команды Молдовы на турнир «Большого шлема», который пройдет 14-16 февраля в Баку.

Как передает İdman.biz, Виеру не только стал третьим на Играх, но и является двукратным бронзовым медалистом чемпионата мира. Причем, Виеру четыре раза поднимался на пьедестал «Большого шлема» в Баку, где в общей сложности дважды побеждал, однажды выиграл серебро и бронзу.

Причем, если всех своих результатов двукратный чемпион Европы добился в весе до 66 кг, то теперь выступит в весе до 73 кг.

Также на соревнование в составе команды Молдовы приедут Виктор Стерпу (73 кг), Петру Пеливан (81 кг) и Михаил Латицев (90 кг).

İdman.biz

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