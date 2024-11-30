Награждены те, кто внес особый вклад в развитие азербайджанского дзюдо - ФОТО

В 2024 году был отмечен юбилей нескольких членов семьи дзюдоистов, внесших особые заслуги в развитие азербайджанского дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, церемония награждения состоялась во время очередного чемпионата Азербайджана.

В церемонии приняли участие заслуженный деятель физической культуры и спорта Али Давришов, 12-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы среди ветеранов-дзюдоистов Фархад Раджабли, призер чемпионатов мира и Европы, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров, спортивный деятель Севда Гараева, победитель многочисленных международных соревнований, ветеран дзюдо, почетное лицо азербайджанского дзюдо Фаиг Агаев, заслуженный тренер Азербайджана, член дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Азербайджана Рузбех Велиев и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, руководитель Спортивного общества МВД Мевлуд Миралиев. Им были вручены поздравительные таблички от имени Федерации дзюдо Азербайджана.

Сертификат шестого Дана был вручен Азеру Аскерову, члену Исполнительного комитета Федерации дзюдо Азербайджана (ACF), президенту Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, председателю Общественного объединения «Клуб дзюдо 2012», основателю клуба, многократному победителю и призёру чемпионатов мира и Европы среди мастеров дзюдо.

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