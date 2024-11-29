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Трехкратный чемпион Азербайджана: "Мы все знали свои силы"

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2024 22:43
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Трехкратный чемпион Азербайджана: "Мы все знали свои силы"

«Мой финальный бой был очень трудным. Я очень рад, что в третий раз стал чемпионом Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель чемпионата Азербайджана по дзюдо в весовой категории до 66 кг Рашад Елкиев.

В интервью официальному сайту Федерации дзюдо Азербайджана Рашад заявил, что хорошо знает своих соперников на соревнованиях:

«Соперники были сильнее друг друга. Потому что мы все знали свои силы. Мой соперник в финале - мой партнёр по тренировкам в сборной. Мы вместе ходим на соревнования. Неважно, выиграет ли он или я. Эльшан Асадов для меня чемпион, поэтому после боя я поднял его руку. Впереди меня ждут более сложные соревнования. Будут такие соревнования, как "Большой шлем", Гран-при, Исламские игры и чемпионаты Европы, и я хочу завоевывать там медали».

Отметим, что на стартовавшем сегодня чемпионате Азербайджана Рашад победил всех своих соперников и в третий раз в карьере стал сильнейшим дзюдоистом страны.

İdman.biz

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