29 Ноября 2024
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Эльмар Гасымов возобновил карьеру

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2024 19:45
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Эльмар Гасымов возобновил карьеру

Эльмар Гасымов, призер Олимпийских игр, мира и Европы по дзюдо, возобновил карьеру.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Prosport.az, завтра известный дзюдоист на чемпионате Азербайджана официально оформит свое возвращение.

34-летний спортсмен по прозвищу «Халк» будет представлять спортивный клуб «Атилла». В 1/8 финала он встретится с Илькином Бахшалиевым.

Отметим, что 27 февраля прошлого года Эльмар Гасымов объявил в интервью сайту Федерации дзюдо Азербайджана, что завершил карьеру.

В 2009 году он стал известен после того, как поднял наш флаг на молодежном чемпионате Европы, проходившем в столице Армении Ереване. Он также был финалистом Олимпийских игр 2016 года в Бразилии.

İdman.biz

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