Состоялась жеребьёвка чемпионата страны

Сегодня состоялась церемония жеребьевки чемпионата страны по дзюдо среди женщин и мужчин.

İdman.biz сообщает, что в мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF и председатель судейского комитета Натиг Багиров, заместитель генерального секретаря и спортивный директор Кямран Талыбов.

В своем выступлении Рашад Расуллу поблагодарил Министерство молодежи и спорта, спонсора соревнований «Azman Holding» и главного спонсора Федерации «Azercell Telecom». Р.Расуллу подчеркнул, что в чемпионате примут участие более 320 спортсменов из 60 спортивных организаций. Он напомнил, что нынешний год является знаменательным для азербайджанского дзюдо, что исторические результаты были достигнуты на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, а также соревнованиях среди юниоров и молодежи, и отметил, что эти успехи создают высокий стимул для всех спортсменов и будущей деятельности федерации.

Рашад Расуллу подчеркнул, что приняты все необходимые меры для проведения соревнований на высоком уровне. Он пригласил болельщиков наблюдать за соревнованиями с арены.

Натиг Багиров подчеркнул опыт и профессионализм судей. Выразив уверенность, что соревнования пройдут честно и прозрачно, он пожелал успехов всем спортсменам.

На церемонии жеребьевки Кямран Талыбов рассказал о программе соревнований, после чего началась жеребьевка.

Отметим, что чемпионат страны по дзюдо пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Бакинском Дворце спорта.

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