Япония назвала состав на домашний "Большой шлем"

Тренерский штаб сборной Японии по дзюдо обнародовал состав на домашний турнир «Большого шлема», который пройдет 7-8 декабря в Токио.

Как передает İdman.biz, хозяева татами выставят максимально возможный состав - 56 спортсменов (по 4 дзюдоиста в каждой категории у мужчин и женщин). Среди них будет ряд известных имен: бронзовый призер Олимпиады Соичи Хашимото (73 кг), серебряный медалист Летних Игр Санширо Мурао (90 кг), чемпион мира Рюджу Нагаяма (60 кг) и другие.

Отметим, что на «Большом шлеме» в Токио выступят дзюдоисты из 48-ми стран.

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