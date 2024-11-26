Рихард Траутман: "Теперь мы действительно можем подняться на новый уровень"

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман рассказал стратегии отечественного дзюдо на ближайшие годы и новых перспективах, которые открыли победы на Олимпиаде.

Как передает İdman.biz, в ходе чемпионата Европы среди спортсменов до 23-х лет в Пиле (Польша), немецкий специалист дал интервью сайту Европейского Союза дзюдо, рассказав много интересного.

Об особенностях становления спортсменов: «Азербайджан славится ранними успехами и расцветами молодых дзюдоистов. Это и хорошо, и плохо. Хорошая сторона заключается в том, что всегда приятно достигать результатов, но иногда за это приходится платить. Порой спортсмены не могут достигнуть высокого уровня взрослых. Когда вы физически сильнее других, созревает раньше, можно одержать легкие победы над соперниками, в чьих странах дзюдо не так развито. Поскольку успех действительно очень важен в стране, важен для клубов в финансовом отношении, внимание тренера клуба не выходит за рамки этого немедленного успеха. Для таких наставников неважно, станут ли их подопечными успешными в элите, они не получат выгоды».

О тренерском образовании: «Мы хотим развивать тренерское образование. Сейчас наставники просто отталкиваются от собственного опыта, переданного их собственными тренерами, из совершенно другого времени. Нам есть над чем работать, но теперь в этот новый период у нас есть четкие цели для кадетов, что им нужно делать, что им нужно знать, какие навыки они уже должны иметь. На чемпионат Европы U-23 мы отправили спортсменов, которые не являются первым или вторым номером. Например, золотой медалист в весовой категории до 60 кг Гусейн Аллахъяров. Мы видели, как он так усердно работает, но он никогда не видел чемпионатов среди кадетов или юниоров, у него почти нет результатов. Поэтому мы можем дать ему возможность утолить этот голод. Также в весовой категории до 73 кг Руфат Шовлатов не выиграл золото, но бронза означает, что он будет финансироваться еще год. Мы хотим продемонстрировать, что мы признаем их выступление, и вознаградим их, если они сделают то, что мы просим. Дело не только в результате».

О травмах: «Я чувствовал, что у нас слишком много травм. В Германии, прежде чем что-то делать, мы платим за страховку, но в дзюдо иногда нужно рисковать. С другой стороны, в Азербайджане есть много финансовых стимулов, что подталкивает тренеров и спортсменов. Они хотят бороться и игнорировать свои травмы.

Теперь у нас есть большая поддержка от федерации, чтобы изменить это. В конце концов, только здоровые спортсмены выигрывают медали. Поэтому я вывел всех после Олимпиады на медицинскую проверку. Не только первую команду, но и вторую, партнеров по тренировкам, их всех проверили на наличие травм. Спортсменов, нуждающихся в реабилитации, оказалось почти двадцать.

Некоторые могли бы побороться на чемпионате Европы U23, но мне не нужен результат здесь. Он необходим в Лос-Анджелесе в 2028 году».

О новых возможностях: «Моя работа - убедить этих спортсменов, что их не забудут, что причина, по которой мы оставляем их восстанавливаться, заключается в том, что они очень ценны. Поскольку в прошлом все было по-другому, я не могу винить их за чувство, что их заменят. Исходя из их опыта, они правы.

Перед Олимпиадой я действительно недооценил этот аспект, невероятное давление. Президент федерации объяснил мне, что, если мы добьемся успеха в Париже, у нас будут возможности, о которых мы могли только мечтать. Я подумал: «Ладно, типичная политика». Но на самом деле это было правдой». Теперь мы действительно можем подняться на новый уровень. Мы можем привлечь больше экспертов, мы открываем школу-интернат для 500 дзюдоистов, и это огромный проект с тремя целями. Мне это нравится, потому что он действительно основан на целях дзюдо. Первая - не выиграть олимпийские медали, а использовать дзюдо как возможность для людей из сельской местности, которые обычно идут работать в возрасте 14 или 15 лет, получить диплом и иметь возможность учиться в любой точке мира. Эта программа будет в регионах, потому что 90% наших дзюдоистов из Баку, но талант есть везде. По всей стране будет программа выявления талантов, и в возрасте 12/13 лет они будут приходить в школу-интернат.

О новых целях: «Будет три цели. Одна заключается в высокой производительности, борьбы за олимпийские медали. Второй аспект – наличие дзюдоистов с хорошим образованием, которые могли бы стать способными тренерами. И третье, самое важное, я думаю, вам нужны люди, которые тесно связаны с дзюдо, потому что этот вид спорта дает им шанс всей их жизни. Они могут пойти изучать экономику, право, политику, но они останутся в дзюдо. Может быть, их успех поможет поддержать федерацию, может быть, кто-то будет политиком или журналистом и поддержит нас. Это видение нашего президента федерации, и я его поддерживаю».

İdman.biz