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Развязка близка: Азербайджан увеличил отрыв от Японии в медальном зачете в дзюдо

Дзюдо
Аналитика
26 Ноября 2024 13:07
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Развязка близка: Азербайджан увеличил отрыв от Японии в медальном зачете в дзюдо

Азербайджан по качеству медалей в мировом дзюдо в текущем году увеличил отрыв от его родоначальников - японцев. Этому способствовало успешное выступление на Европейском Кубке среди кадетов в Салониках (Греция), где команда завоевала две золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград.

Как передает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за неполный год. Согласно данным портала judobase, фиксирующем в универсальной классификации результаты на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 189 наград (59-42-88) и 11-е место в мировом медальном табели о рангах.

Любопытно, что на протяжении всего сезона наши спортсмены в заочной конкуренции опережают японцев. Если перед прошлым уик-эндом разница в количестве золотых наград была равна одной медали (57 против 56), то после кадетского Кубка Европы в Салониках Азербайджан еще более улучшил свои показатели. Теперь у нас 59 побед в текущем сезоне.

Впрочем, родоначальники дзюдо имеют шанс улучшить свое положение, учитывая домашний «Большой шлем», который пройдет 7-8 декабря. В Токио хозяева татами неизменно выступают в ранге главных фаворитов, поэтому можно ожидать от них медального дождя на заключительном рейтинговом старте сезона.

Тем временем, по количеству высших наград в дзюдо Азербайджан сравнялся с США. Мы всего на одну победу отстаем от Италии и Казахстана, у которых выезд в Салоники также получился продуктивным - были выиграны по два золота. Но догнать заочных конкурентов уже не получится, так как для наших дзюдоистов международный сезон практически завершен. Уже известно, что в Токио команда выступать не будет. Вместе с тем, мы опережаем также Южную Корею, Нидерланды, Монголию, Венгрию и многие другие страны в медальном зачете.

В общей классификации медального зачета в лидерах идет Франция, на счету которой 156 золотых, 135 серебряных и 237 бронзовых наград. Далее идет Германия (108-102-141), а замыкает тройку Грузия (81-73-118). В первой пятерке также Бразилия (77-58-101) и Узбекистан (71-48-107).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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