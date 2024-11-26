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Мурад Фатиев на пороге десятки мирового рейтинга

Дзюдо
Новости
26 Ноября 2024 09:25
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Мурад Фатиев на пороге десятки мирового рейтинга

Последняя неделя ноября привнесла некоторые изменения в мировом рейтинге дзюдо.

Как передает İdman.biz, хотя позиции азербайджанских дзюдоистов в основном остались прежними, некоторые коррективы все-таки произошли. В частности, Мурад Фатиев (90 кг) поднялся с классификации с с 13-й на 12-ю строчку, а выступающий в этом же весе Вугар Талыбов также продвинулся на один пункт. Теперь он 18-й. Ну а самый высокий показатель в данном весе у Эльджана Гаджиева - он сохранил восьмую позицию.

В остальном без изменений. Балабей Агаев (60 кг) идет восьмым. В то же время Зелим Цкаев (81 кг) продолжает находится в Топ-7, а Ушанги Кокаури (+100 кг) расположился на десятой позиции.

Лидеры остались прежними: олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) находятся на вершине таблицы.

İdman.biz

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