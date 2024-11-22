Азербайджанское дзюдо в борьбе за место в мировой медальной десятке

В мировом календаре дзюдо осталось считанное количество турниров. Сезон подходит к завершению - в ближайший уик-энд состоится Европейский Кубок среди кадетов в Салониках (Греция), а 7-8 декабря пройдет «Большой шлем» в Токио.

Как передает İdman.biz, результаты каждого соревнования попадают в специальный реестр Международной федерации, где находит отражение количество наград, завоеванных той или иной страной в течении года. В расчет берутся состязания по всем возрастам. На данный момент азербайджанское дзюдо по количеству наград на международной арене в текущей сезоне находится на пороге первой десятки, находясь на одиннадцатом месте.

По совокупности выступлений на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне была завоевана 171 награда (57-41-83). Причем, по количеству побед мы обходим Японию (56-26-48), которая находится в данном реестре на 12-й позиции. Впрочем, у родоначальников дзюдо есть шанс значительно улучшить свои показатели, учитывая домашний «Большой шлем».

В то же время Азербайджан находится на расстоянии одной золотой медали от Италии, Казахстана и США, расположившихся выше. Поэтому вполне может обойти конкурентов и даже замахнуться на место в Топ-7 по итогам года. В этом смысле многое в этой заочной конкуренции будет зависеть от результатов предстоящего Европейского Кубка среди кадетов в Салониках, где выступят ряд наших первых номеров в этом возрасте.

Последним соревнованием дзюдоистов на данный момент стал чемпионат Европы среди спортсменов до 23-х лет в Пиле (Польша), где команда завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовую награды. Победы одержали Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), серебро выиграла Айдан Велиева (52 кг), а Руфат Шовлатов (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) замкнули первые тройки.

В общей классификации медального зачета в лидерах идет Франция, на счету которой 156 золотых, 135 серебряных и 230 бронзовых наград. Далее идет Германия (108-102-141), а замыкает тройку Грузия (80-70-114).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz