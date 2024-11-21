Гейдаров остается лидером по рейтинговым очкам, Коцоев - второй

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский спортсмен, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 8504 зачетных балла. Если после Олимпиады его показатель равнялся 10004 очкам, то затем табель о рангах претерпела некоторые изменения и более ранние результаты с течением времени потеряли рейтинговую стоимость. И это касается практически всех спортменов.

На втором месте находится другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг). У него 7512 баллов.

На третьей строчке олимпийский чемпион из Грузии Тато Григалашвили (81 кг). У него 7335 очков.

İdman.biz