22 Ноября 2024
RU

Гейдаров остается лидером по рейтинговым очкам, Коцоев - второй

Дзюдо
Новости
21 Ноября 2024 15:51
46
Гейдаров остается лидером по рейтинговым очкам, Коцоев - второй

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский спортсмен, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 8504 зачетных балла. Если после Олимпиады его показатель равнялся 10004 очкам, то затем табель о рангах претерпела некоторые изменения и более ранние результаты с течением времени потеряли рейтинговую стоимость. И это касается практически всех спортменов.

На втором месте находится другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг). У него 7512 баллов.

На третьей строчке олимпийский чемпион из Грузии Тато Григалашвили (81 кг). У него 7335 очков.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Дзюдоисты из регионов провели сборы в Гёйгеле - ФОТО
21 Ноября 17:24
Дзюдо

Дзюдоисты из регионов провели сборы в Гёйгеле - ФОТО

В течении десяти дней в комплексе тренировались около ста спортсменов по профессиональной методике
"Большой шлем" в Токио проигрывает Баку
21 Ноября 10:46
Дзюдо

"Большой шлем" в Токио проигрывает Баку

Оргкомитет турнира продолжает принимать заявки от команд-участниц
Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей
20 Ноября 16:29
Дзюдо

Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей

В этом сезоне он отличился на пяти соревнованиях
Европейское дзюдо отметило команду Азербайджана
20 Ноября 11:32
Дзюдо

Европейское дзюдо отметило команду Азербайджана

"У азербайджанского дзюдоиста неплохие шансы"
Гейдаров и Коцоев сохранят лидерство в рейтинге по итогам года
19 Ноября 12:31
Дзюдо

Гейдаров и Коцоев сохранят лидерство в рейтинге по итогам года

Учитывая, что на "Большом шлеме" в Токио победители получат по 1000 очков, ни Хидаята, ни Зелима догнать в рейтинге никто не сможет
Кишинев примет чемпионат Европы
18 Ноября 21:54
Дзюдо

Кишинев примет чемпионат Европы

На церемонии закрытия чемпионата континента U-23 в Пиле (Польша) флаг Европейского дзюдо был передан президенту Федерации Молдовы Андрею Голбану

Самое читаемое

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру
Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС
19 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena"
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций