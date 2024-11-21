"Большой шлем" в Токио проигрывает Баку

Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио продолжает принимать заявки от команд-участниц.

Как передает İdman.biz, на заключительное соревнование Мирового тура в текущем году, которое пройдет 7-8 декабря, отправили документы национальные федерации 44-х стран. Пока наиболее обширный количественный состав выставила Монголия - 20 спортсменов. При этом японцы пока не обнародовали состав.

Вместе с тем, очевидно, что по количеству команд-участниц старт в Токио будет уступать многим турнирам «Большого шлема» этого года. Например, в феврале в Баку боролись 404 спортсмена из 62-х стран.

Отметим, что сборная Азербайджана не примет участие на соревновании в Токио.

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