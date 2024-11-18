Наш чемпион Европы объявил время, когда приступит к тренировкам со сборной

Стали известны последние данные о состоянии здоровья дзюдоиста сборной Азербайджана Эльджана Гаджиева (90 кг).

Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион Европы.

Гаджиев отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо:

"Последнее состояние моего здоровья - хорошее. Врач, который меня оперировал, сказал, что травма заживает быстро. Прошел месяц с тех пор, как я начал заниматься физиескими упражнениями. С января начну тренироваться вместе с нашей сборной. Хожу на физиотерапию каждый день. Этот процесс будет продолжаться 4 месяца. Если все пойдет так, как мы ожидаем, я приму участие в соревнованиях в марте".

Отметим, что Гаджиев повредил плечо в конце поединка против Максима-Гаэля Нгаяпы Амбы в 1/8 финала летних Олимпийских игр Париж-2024, после чего был прооперирован.

Банучичек Гусейнли

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