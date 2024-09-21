Ласло Тот: "Европа показала себя с лучшей стороны на Олимпиаде в Париже"

Европейский Союз дзюдо (EJU) начал подготовку к своему Конгрессу, который пройдет 23 ноября в Будапеште.

Как передает İdman.biz, с этой целью президент организации Ласло Тот провел встречу с Генеральный секретарем Мартином Пойгером. Он рассказал об основных темах предстоящего Конгресса, а также заседания Исполкома в Таллине.

«Мы хотим вместе решать предстоящие задачи. Качество и количество мероприятий EJU существенно возросли за последние годы. Спортивные успехи европейских федераций на Олимпиаде также впечатляют: 8 золотых медалей, включая смешанную команду, 35 наград от 17-ти европейских стран. Мы показали себя с лучшей стороны на Летних Играх в Париже. Мы хотим продолжить этот успешный курс во всех областях», - подчеркнул Тот.

Во время встречи М.Пойгер также заявил, что он готов баллотироваться на новый срок полномочий генерального секретаря.

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