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Ласло Тот: "Европа показала себя с лучшей стороны на Олимпиаде в Париже"

Дзюдо
Новости
21 Сентября 2024 10:19
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Ласло Тот: "Европа показала себя с лучшей стороны на Олимпиаде в Париже"

Европейский Союз дзюдо (EJU) начал подготовку к своему Конгрессу, который пройдет 23 ноября в Будапеште.

Как передает İdman.biz, с этой целью президент организации Ласло Тот провел встречу с Генеральный секретарем Мартином Пойгером. Он рассказал об основных темах предстоящего Конгресса, а также заседания Исполкома в Таллине.

«Мы хотим вместе решать предстоящие задачи. Качество и количество мероприятий EJU существенно возросли за последние годы. Спортивные успехи европейских федераций на Олимпиаде также впечатляют: 8 золотых медалей, включая смешанную команду, 35 наград от 17-ти европейских стран. Мы показали себя с лучшей стороны на Летних Играх в Париже. Мы хотим продолжить этот успешный курс во всех областях», - подчеркнул Тот.

Во время встречи М.Пойгер также заявил, что он готов баллотироваться на новый срок полномочий генерального секретаря.

İdman.biz

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