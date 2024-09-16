Азербайджан стал двенадцатым на Гран-При

Команда Азербайджана по дзюдо заняла двенадцатое место по итогам Гран-При в Загребе.

Как передает İdman.biz, в активе коллектива три награды. Серебро завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), а бронза в активе Турана Байрамова (60 кг) и Руслана Пашаева (66 кг). Наши дзюдоисты обошли Италию, Испанию, Грузию, Австрию, Канаду, Германию, Южную Корею и многие другие страны.

Первой стала Япония (4-0-1), далее идут Франция (2-1-5) и Казахстан (2-1-0).

Всего на Гран-При награды выиграли атлеты из 21-й страны.

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