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Дзюдоисты выступят на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
13 Сентября 2024 14:03
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Дзюдоисты выступят на Кубке Европы

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Открытом Кубке Европы, который пройдет 28-29 сентября в Праге (Чехия).

Как передает İdman.biz, в заявку вошли 14 спортсменов: Бабарагим Мирзоев, Гусейн Аллахьяров, Ровшан Алиев (все 60 кг), Эльшан Асадов, Мехти Джафаров, Рашад Елкиев (все 66 кг), Руфат Шовлатов, Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (все 73 кг), Муса Гусейнли, Ибрагим Агакишиев (оба 90 кг), Нихад Шихализаде (100 кг), Джамал Гамзатханов и Имран Юсифов (оба +100 кг).

В турнире примут участие дзюдоисты из 32-х стран.

İdman.biz

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