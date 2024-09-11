Президент Федерации дзюдо встретился с членами сборных - ФОТО

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев провёл встречу со спортсменами, тренерами и медицинским персоналом юниорской и молодежной национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи президент федерации поздравил членов команды с высокими достижениями на юношеском чемпионате мира и молодежном чемпионате Европы.

На встрече Рашад Набиев подчеркнул, что упорство и самоотдача, проявленные юными спортсменами в командных соревнованиях, заслуживают похвалы. Глава федерации отметил, что эти победы стали возможны благодаря вниманию и заботе, проявленным господином Президентом Ильхамом Алиевым к развитию дзюдо.

На встрече также было сообщено об открытии залов дзюдо даже в самых отдаленных регионах Азербайджана и улучшении инфраструктуры существующих объектов дзюдо. Было отмечено, что эти шаги будут способствовать развитию дзюдо в стране.

Президент ACF пожелал спортсменам успехов на молодежном чемпионате мира и других соревнованиях и сообщил, что им будут предоставлены необходимые ресурсы и поддержка для полной реализации своего потенциала.

Отметим, что на чемпионате мира национальная юношеская сборная завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали. В общекомандном зачете Азербайджан занял 2-е место, уступив только Японии, а в рейтинге юношей занял 1-е место, опередив все страны, в том числе Японию.

Наша национальная молодежная сборная завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы. Таким образом, Азербайджан занял 1-е место в общекомандном зачёте. Наша страна также заняла 1-е место в рейтинге юниоров и 2-е место в рейтинге девушек. Молодёжная сборная Азербайджана по дзюдо впервые в истории смешанных командных соревнований чемпионата Европы завоевала золотую медаль.

İdman.biz