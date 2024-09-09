"Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Франция - это очень высокий результат"

"Это был первый чемпионат Европы, на котором я работал спортивным комиссаром".

Об этом İdman.biz сообщил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев.

Он рассказал о своей деятельности на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, который прошел в столице Эстонии Таллинне. Оруджев отметил, что этот чемпионат требовал большей ответственности, чем регулярные соревнования:

«Кроме того, на таких международных соревнованиях очень много работы. На моих плечах тоже лежало тяжелое бремя. Но все прошло очень хорошо. Организация была на высоком уровне. В этом турнире я приобрел большой опыт. Я считаю, что то, что я узнал здесь, будет очень полезно для моей будущей деятельности. Это был седьмой турнир, в котором я участвовал за год. Это был мой последний чемпионат в этом году. В следующем году я опять буду участвовать в таких соревнованиях. Я очень люблю свою профессию. Потому что хоть я и завершил карьеру дзюдоиста, мне всегда хотелось остаться в этом виде спорта. Я рад быть вместе с нашими спортсменами на соревнованиях».

Он также оценил выступление сборной Азербайджана, участвовавшей в чемпионате Европы:

«Каждый из наших дзюдоистов показал хорошие результаты. Наша сборная поднялась на первое место. Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Грузия, Франция и другие - это очень высокий результат. Это большое достижение азербайджанского дзюдо. Я был очень рад, когда наша молодежь завоевала медали. Я не мог сдержать себя, мое сердце как будто разрывалось, когда они боролись. На самом деле это считается нарушением правил моей профессии. Но организаторы также понимали, что я бывший дзюдоист, поэтому разрешили мне болеть за нашу команду».

Отметим, что наша команда завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали и заняла первое место в общем зачете чемпионата Европы. Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукуров (81 кг), Конуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) завоевали золото, Низами Имранов (60 кг) и Аслан Коцоев (90 кг) - серебро, Тунджай Шамиль (90 кг). кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

Банучичек Гусейнли

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