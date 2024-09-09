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EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"

Дзюдо
Новости
9 Сентября 2024 11:24
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EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"

«Решающий бросок Фидан Ализаде принес сборной Азербайджана овацию».

Как сообщает İdman.biz, так Европейский Союз дзюдо (EJU) прокомментировал победу наших дзюдоистов в командном турнире чемпионата континента среди юниоров в Таллине (Эстония).

В финале была одержана победа над Францией со счетом 4:3. EJU рассказал о том, как проходила встреча за золото.

«В финале Фарес Мехоух столкнулся с тяжеловесом Кянаном Насибовым в незнакомой ему категории. Насибов доминировал и удвоил очки ваза-ари. Затем Алья Де Карвальо одержала верх над Фидан Ализаде в поединке до 57 кг.

Каждая команда набрала по очку в следующих двух схватках, оставив счет равным (2:2), когда Иван Чернышенко и Аслан Коцоев вышли на первый план. Коцоеву и его команде потребовалось всего 42 секунды, чтобы выйти вперед.

Селия Канкан ответила 12-секундной победой над Нигяр Сулеймановой.

При счете 3:3 все глаза обратились к большому экрану, чтобы увидеть, какая категория будет вызвана на ковер для повторной схватки. Им был вес до 57 кг. Решающий поединок длился более 8 минут, и к тому времени счет был 2:2 по штрафным очкам. А затем Ализаде провела прием и сборной Азербайджана устроили овацию, когда она праздновала титул чемпиона Европы среди юниоров», - рассказал портал EJU.

İdman.biz

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