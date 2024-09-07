9 Сентября 2024
RU

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

Дзюдо
Новости
7 Сентября 2024 17:59
1 573
Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает İdman.biz, в третий день на татами вышли шесть азербайджанских спортсменов. Аслан Коцоев (90 кг) завоевал серебро, Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) выиграли бронзу.

90 кг
Аслан Коцоев прошел Александру Сибисана (Румыния), Мишу Велтара (Люксембург), Алексея Болдырева (Словения) и Генри Овусу (Италия), выйдя в финал. В решающей схватке он уступил Милану Радулжу (Сербия), завоевав серебро.

Тунджай Шамиль выиграл у Кирилла Волкова (Литва) и Кристиана Минченесси (Италия), пробившись в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Милану Радулжу (Сербия), перейдя в утешительный блок, где победил Борну Бутиера (Хорватия). Тунджай в поединке за бронзу одолел Генри Овусу (Италия).

100 кг
Аждар Багиров нанес поражение Франтишеку Хлотски (Чехия), но далее проиграл Максесу Бордину (Франция).

+100 кг
Кянан Насибов победил Федора Ярошенко (Украина), а затем выиграл у своего товарища по команде Рамазана Ахмедова, выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Ибрагиму Татароглу (Турция), но в схватке за бронзу нанес поражение Томасу Раске (Чехия).
А Рамазан, выигравший в первом круге Армандаса Васкаса (Литва), отправился в блок утешения, в котором проиграл Сабе Кардаве (Грузия).

+78 кг
Нигяр Сулейманова уступила Селии Канкан (Франция).

По итогам ЧЕ в активе нашей команды восемь наград. Золотые медали выиграли Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), серебро у Низами Имранова (60 кг) и Аслана Коцоева (90 кг), а бронзу выиграли Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Омар Раджабли пропустит Гран-При
16:20
Дзюдо

Омар Раджабли пропустит Гран-При

В составе команды Азербайджана по дзюдо на Гран-При, который пройдет 13015 сентября в Загребе (Хорватия), произошли изменения
"Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Франция - это очень высокий результат"
11:52
Дзюдо

"Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Франция - это очень высокий результат"

"Это был первый чемпионат Европы, на котором я работал спортивным комиссаром"
EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"
11:24
Дзюдо

EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"

"Решающий поединок длился более 8 минут, и к тому времени счет был 2:2 по штрафным очкам"
Эльхан Мамедов: "Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше"
09:44
Дзюдо

Эльхан Мамедов: "Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше"

"Мы знали, что можем это сделать, сборная являлась фаворитом"
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан выиграл чемпионат Европы
7 Сентября 19:36
Дзюдо

Азербайджан выиграл чемпионат Европы

По итогам трех дней соревнований в активе нашей команды семь наград

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты