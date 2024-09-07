Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает İdman.biz, в третий день на татами вышли шесть азербайджанских спортсменов. Аслан Коцоев (90 кг) завоевал серебро, Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) выиграли бронзу.

90 кг

Аслан Коцоев прошел Александру Сибисана (Румыния), Мишу Велтара (Люксембург), Алексея Болдырева (Словения) и Генри Овусу (Италия), выйдя в финал. В решающей схватке он уступил Милану Радулжу (Сербия), завоевав серебро.

Тунджай Шамиль выиграл у Кирилла Волкова (Литва) и Кристиана Минченесси (Италия), пробившись в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Милану Радулжу (Сербия), перейдя в утешительный блок, где победил Борну Бутиера (Хорватия). Тунджай в поединке за бронзу одолел Генри Овусу (Италия).

100 кг

Аждар Багиров нанес поражение Франтишеку Хлотски (Чехия), но далее проиграл Максесу Бордину (Франция).

+100 кг

Кянан Насибов победил Федора Ярошенко (Украина), а затем выиграл у своего товарища по команде Рамазана Ахмедова, выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Ибрагиму Татароглу (Турция), но в схватке за бронзу нанес поражение Томасу Раске (Чехия).

А Рамазан, выигравший в первом круге Армандаса Васкаса (Литва), отправился в блок утешения, в котором проиграл Сабе Кардаве (Грузия).

+78 кг

Нигяр Сулейманова уступила Селии Канкан (Франция).

По итогам ЧЕ в активе нашей команды восемь наград. Золотые медали выиграли Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), серебро у Низами Имранова (60 кг) и Аслана Коцоева (90 кг), а бронзу выиграли Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

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