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Азербайджан против 41-й команды на Гран-При Загреба

Дзюдо
Новости
4 Сентября 2024 16:14
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Азербайджан против 41-й команды на Гран-При Загреба

42 команды, включая Азербайджан, уже заявились на Гран-При по дзюдо, который состоится 13-15 сентября в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, самым многочисленным составом в столице Хорватии будут бороться французы: хозяева недавней Олимпиады выставляют 27 спортсменов. Вторыми по численности будут хозяева (24 дзюдоиста). 20 участников делегирует Германия.

Отметим, что в состав команды Азербайджана вошли 12 дзюдоистов: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Имран Юсифов (+100 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

İdman.biz

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