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Мастер-класс по дзюдо в Губе - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Сентября 2024 16:05
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Мастер-класс по дзюдо в Губе - ФОТО

В Губе при совместной организации Федерации дзюдо Азербайджана и Губа-Хачмазского районного управления молодежи и спорта Министерства молодежи и спорта прошел мастер-класс по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в рамках мастер-класса члены сборной по дзюдо и советник президента Федерации дзюдо Азербайджана, призер мира Натиг Багиров продемонстрировали детям и юниорам различные приемы дзюдо.

Опытные спортсмены рассказали о философии и основных техниках дзюдо, обучили участников тонкостям этого вида спорта. Дети и юниоры на татами пытались применить указанные приемы.

В ходе мероприятия для участников были организованы викторины, задавались вопросы о дзюдо, а правильно ответившим были вручены различные призы.

İdman.biz

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