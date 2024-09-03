25 наград Азербайджана в Мировом туре

В этом месяце возобновляется Мировой тур дзюдо.

Как передает İdman.biz, ближайшей остановкой команд станет Загреб, где 13-15 сентября состоится Гран-При.

В преддверии его начала обнародована статистика текущего сезона Мирового тура. Азербайджан находится на 12-м месте, имея на своем счету 25 наград - 3 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

В общем зачете Мирового тура мы опережаем Турцию, Южную Корею, Бразилию, Нидерланды, Казахстан и многие другие страны.

Лидирует Япония, имеющая 17 золотых, 9 серебряные и 24 бронзовых медалей. Далее расположилась Франция (15-11-12) и Нейтральные атлеты (14-8-20).

Отметим, что в Мировой тур входят турниры «Большого шлема», Гран-При и «Мастерс».

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