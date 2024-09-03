Вугар Талыбов: "Моя главная цель - золотая медаль"

«Я постараюсь хорошо выступить на этом соревновании».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Вугар Талыбов (90 кг).

Он рассказал о Гран-при, который пройдет в Загребе, столице Хорватии, 13-15 сентября. Талыбов рассказал, что после Олимпиады всегда организуются подобные Гран-при:

«Я хорошо подготовился, чтобы добиться высокого результата на этом соревновании. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть золотую медаль. Моя главная цель - золотая медаль. Я занимаю первое место в своем весе. Это дает мне дополнительную мотивацию и силы перед гонкой. Я верю, что всегда буду защищать и поддерживать свое лидерство. У меня большие цели. Я буду двигаться вперед шаг за шагом, чтобы достичь каждой из них».

Отметим, что помимо Вугара Талыбова Азербайджан на соревновании будут представлять Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзаев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замаддин Поладов (оба 81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

Банучичек Гусейнли

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