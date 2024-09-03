"Вусал Галандарзаде должен доминировать на чемпионате Европы"

Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил Вусала Галандарзаде в качестве одного из главных фаворитов категории до 73 кг на чемпионате Европы среди юниоров, который состоится 5-8 сентября в Таллине (Эстония).

Как передает İdman.biz, организация считает, что азербайджанский спортсмен может повторить свой результат позапрошлого года.

«Хорошо зарекомендовавший себя Вусал Галандарзаде будет искать возможность показать лучший результат после того, как занял третье место на чемпионате Европы среди юниоров в прошлом году. А до того он завоевал титул в 2022-м. Вусал, являющийся действующим чемпионом мира среди юниоров должен доминировать в категории до 73 кг. И только несколько дзюдоистов, таких как Георгий Лоладзе (Грузия) и Магомед Газалоев (Бельгия), вероятно, встанут у него на пути», - считает EJU.

İdman.biz