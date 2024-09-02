"Низами Имранов будет стремиться сохранить свой европейский титул"

Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил главных претендентов на высокие места на чемпионате Европы среди юниоров, который состоится 5-8 сентября в Таллине (Эстония).

Как передает İdman.biz, среди них организация выделила азербайджанского спортсмена Низами Имранова (60 кг), который уже поднимался на пьедестал юниорского ЕВРО.

Имранов является действующим чемпионом Европы среди юниоров и серебряным призером мирового первенства. Он будет стремиться сохранить свой титул в категории до 60 кг.

Однако он может столкнуться с с такими соперниками, как чемпион Европы- 2022 года Ксавери Игнасиак (Польша) и подающим надежды Ицхаком Ашпизом (Израиль), который выиграл чемпионат Европы среди кадетов еще в июле этого года», - подчеркивает EJU.

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